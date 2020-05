Conte: «Incoraggiante l’inizio della Fase 2, non ignoro la possibile…»

Giuseppe Conte si ritiene soddisfatto sull’inizio della Fase 2, sottolineando che la possibile apertura anticipata di alcune attività…

Il Premier Giuseppe Conte, intervistato ai microfoni di Affaritaliani.it, non ignora la possibilità di riaprire alcune attività anticipatamente. Ecco le sue parole:

«Fino al 17 maggio, saranno in vigore le misure contenute nell’ultimo Dpcm che, voglio ribadirlo, non significa un ‘liberi tutti’. Le Regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati, insieme a quelli sulla recettività delle strutture ospedaliere. Sono fiducioso che con il rispetto delle regole adottate, e con le rigorose norme sulla sicurezza previste nei luoghi di lavoro, la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Non ignoro le richieste di alcune regioni e di alcune particolari categorie di lavoratori di anticipare l’apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo, avendo sempre come prioritario l’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini».