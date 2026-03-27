Conte è una furia, pugno duro: fuori rosa prima di Napoli-Milan

Acque agitate in casa Napoli con il tecnico Antonio Conte che non ha intenzione di perdonare: finisce fuori rosa prima del Milan

Acque agitate in casa Napoli. Se sul campo per gli azzurri le cose si sono messe bene nell’ultimo mese, fuori la sosta per le nazionali ha fatto scoppiare il caso. Con Antonio Conte che si è preso una settimana di relax, lasciando gli allenamenti al vice Stellini, la società si è trovata a fronteggiare l’improvvisa assenza di Romelu Lukaku.

Il belga è stato esentato dal viaggio negli Stati Uniti da parte del ct Rudi Garcia, ma ha scelto ugualmente di non tornare a Napoli e di restare ad Anversa per lavorare con uno staff privato. Una decisione non approvata dal club azzurro che ha fatto, anzi, sapere di essere profondamente irritato per la decisione dell’attaccante. Ora c’è da capire quel che accadrà con Lukaku che potrebbe restare in Belgio anche oltre la pausa per le nazionali: il rischio di perdere il Mondiale avrebbe convinto il calciatore a seguire l’esempio di de Bruyne che, dopo l’operazione, ha lavorato proprio ad Anversa e si è presentato poi a Napoli in perfetta forma.

Lukaku, invece, già da gennaio è a disposizione di Conte, ma non ha giocato che pochi minuti ed è apparso completamente fuori forma. Inutili sono state anche le partitelle infrasettimanali organizzate per lui dall’allenatore ed allora è arrivata la scelta.

Lukaku fuori rosa: la scelta forte di Conte

Ora resta da capire quando tornerà Lukaku a Napoli e se ci saranno sanzioni per lui. Ne parla anche la ‘Gazzetta dello Sport’ che racconta di tre possibili scenari: il meno probabile è una mediazione tra le parti senza alcuna punizione per il belga. La seconda possibilità è che la società si limiti ad una multa, per quanto salata.

Lukaku rischia di finire fuori rosa (Screen Youtube Dazn) – Milannews24.com

Ma c’è poi il terzo scenario, il più drastico: Lukaku messo fuori rosa. Tutto verrà stabilito nei prossimi giorni con il direttore sportivo Manna che ha già avuto contatti sia con il giocatore che con il suo agente. Non certo il modo migliore per preparare il big match di Pasquetta: tra dieci giorni gli azzurri attendono il Milan al Maradona, in un match che somiglia tanto uno spareggio per il secondo posto e per il ruolo di contendente all’Inter.

Un match al quale gli azzurri arrivano in piena bufera con il caso Lukaku che potrebbe lasciare il segno sulla squadra.