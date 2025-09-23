Conte scherza sulle condizioni di Buongiorno dopo la vittoria sul Pisa! Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro il Pisa, ma le parole dell’allenatore Antonio Conte in conferenza stampa e a DAZN rivelano un’amarezza che va oltre il risultato. Il tecnico pugliese, noto per la sua foga e schiettezza, ha espresso una forte preoccupazione per le condizioni di Alessandro Buongiorno, il roccioso difensore uscito dal campo per un problema muscolare. L’infortunio, che mette in forte dubbio la sua presenza contro il Milan domenica, è un duro colpo per la difesa azzurra.

Le Condizioni di Buongiorno: Preoccupazione e un pizzico di ironia

“Dobbiamo vedere cos’ha avuto, faremo delle valutazioni,” ha dichiarato Conte, prima di lasciarsi andare a un commento sarcastico e preoccupato: “Speriamo non sia niente di che, sennò questo ragazzo deve andare a farsi benedire.” Il tecnico ha precisato che si tratta di un problema all’adduttore e ha concluso con un augurio: “Speriamo non sia niente di grave.” Un’espressione che sottolinea la stima per il calciatore e la consapevolezza della sua importanza per la squadra.

Il Carattere del Gruppo e il Calo di Concentrazione

Nonostante la preoccupazione per Buongiorno, Conte ha lodato il carattere del suo gruppo, che ha definito “un ottimo gruppo,” capace di gioire e soffrire insieme. “Questo gruppo gioisce e soffre tutti insieme, quindi abbiamo gioito ai gol di Spina e di Lucca e abbiamo sofferto dopo il gol concesso del 3-2. Dispiace, perché ce la siamo complicata da soli.” Il tecnico ha poi analizzato il calo di tensione nel finale, un aspetto che non lo ha soddisfatto, definendolo un “braccino” tipico di chi vuole gestire il risultato.

Sul confronto con il Manchester City, Conte ha tagliato corto: “Eravamo in dieci dopo 18 minuti; è stata una partita a sé stante. Non c’entra niente col Manchester.” Il Diavolo affronterà un Napoli deciso a non ripetere gli stessi errori e, nonostante l’incertezza su Buongiorno, i partenopei sono più uniti che mai.