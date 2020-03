Conte: «4,3 miliardi ai Comuni e 400 milioni di bonus spesa ai cittadini bisognosi»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fornito importanti aggiornamenti in merito alla situazione del Coronavirus

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano, intervenuto in conferenza stampa direttamente da Palazzo Chigi, ha fornito importanti aggiornamenti riguardo alla situazione del Coronavirus. Queste alcune delle dichiarazioni:

«Lo Stato c’è. Ci sono tanti cittadini in difficoltà, siamo consapevoli che ci sono tante persone che soffrono. Sofferenze psicologiche e materiali, per l’approvvigionamento di generi alimentari e farmacologici. Per queste persone, per chi non ha più soldi per fare la spesa. Ho firmato Dpcm e giriamo 4,3 miliardi ai Comuni e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione civile con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa».