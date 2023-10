Confronto Calabria-Pioli: il capitano rossonero fa chiarezza. La situazione dopo la sconfitta in Champions League contro il PSG

Come appreso dalla nostra redazione, il rapporto tra Calabria e Pioli non è mai stato in discussione, neanche dopo la sconfitta contro il PSG.

Infatti, dopo la partita persa c’è stata una chiacchierata tra i due, dai toni sereni, dove il capitano del Milan ha chiarito l’intento delle sue dichiarazioni.