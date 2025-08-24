Conferenza stampa Saelemaekers: «Difficile giocare contro squadre così chiuse. La maglia del Milan pesa. Su Santiago Gimenez e i tifosi...»

Conferenza stampa Saelemaekers: l’esterno belga ha commentato la sconfitta contro la Cremonese all’esordio a San Siro

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Cremonese, Alexis Saelemaekers, esterno tuttofare di Massimiliano Allegri, ha dichiarato:

BRUTTO ESORDIO – «Penso che abbiamo abbassato troppo il livello di concentrazione. Sapevamo che loro aspettavano solo di segnare per poi difendersi, noi non abbiamo la cattiveria giusta. Dobbiamo rialzarci subito. Giochiamo già venerdì e dobbiamo lavorare duro per far qualcosa di meglio».

SCONFITTA CHE MINA L’UMORE DEL GRUPPO – «Non penso. Il gruppo che ho visto durante tutto il ritiro, anche dopo il ko col Chelsea, è un gruppo fantastico, che ha voglia di lavorare e guarda sempre avanti. Saremo uniti qualsiasi cosa accadrà nel futuro».

MANCANZA DEI TIFOSI – «Per essere onesto, mi è piaciuta la reazione dei tifosi sull’1-1. Ci ha dato grande spinta. Ma ci dispiace non avergli dato i tre punti… Poi quello che succede all’esterno non riguarda i giocatori, ma i tifosi sono sempre presenti».

MAGLIA DEL MILAN – «La maglia del Milan è molto pesante. Quando indossi questa maglia hai il dovere di dare tutto sul campo».

MANCATO LEAO – «Rafa è fortissimo, ci ha dato tanto anche come punta. Ma comunque abbiamo grande fiducia in Gimenez, quindi non cambia nulla se gioca Leao o Santi. Siamo una squadra unita. Aiuteremo qualsiasi giocatore a fare gol. Oggi non abbiamo aiutato Santi a fare gol, è stato anche un po’ sfortunato sul fuorigioco. Però, qualsiasi giocatore giochi lì, dobbiamo aiutarlo».

POCHI CHE HANNO TENTATO LA GIOCATA – «Fa parte delle caratteristiche personali di un giocatore, ognuno ha le sue. Vorrei comunque far notare che oggi è stato difficile, loro erano in 11 in difesa ed è difficile trovare la giocata, con loro tutti compatti dentro la loro metà campo».

SENSAZIONI SULLA SQUADRA – «Ho sempre seguito il Milan anche quando ero in prestito. Ho sentito che è stato un anno difficile per tutti i giocatori, con il gruppo triste. Quando sono ritornato, ho trovato un gruppo disponibile con grande voglia di lavorare, di fare qualcosa di bello: abbiamo tutte le caratteristiche per fare una bella stagione. Poi nessuno sa come andrà, ma noi faremo di tutto».