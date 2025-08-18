Conferenza stampa Ricci: «Modric e Ricci grandi giocatori, devo ringraziare i tifosi per un motivo»

Conferenza stampa Ricci: il centrocampista italiano ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bari. Le dichiarazioni

Le prime battute di Samuele Ricci con la maglia del Milan sono intrise di un’emozione palpabile, un misto di felicità e consapevolezza del percorso che lo attende. Il giovane centrocampista rossonero ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bari, condividendo le sue sensazioni e le prime impressioni su questo nuovo capitolo della sua carriera. Le sue parole, riportate fedelmente, offrono uno spaccato autentico di un talento che si sta affacciando a una delle piazze più prestigiose del calcio italiano.

Un Giorno Speciale e Indimenticabile

Ricci non nasconde l’entusiasmo per le prime esperienze con i colori rossoneri. La presentazione ufficiale e l’emozione di scendere in campo al fianco di campioni del calibro di Luka Modric sono momenti che resteranno impressi nella sua memoria. “Emozioni bellissime, che rimangono per sempre,” ha dichiarato Ricci. “La presentazione fa un certo effetto, scendere in campo con Modric anche. Sono molto contento per me e per la squadra. Stiamo crescendo, abbiamo tempo, stiamo lavorando. Mi fa molto piacere per i tifosi che sono venuti oggi, non era scontato.”

Le sue parole evidenziano non solo la gioia personale, ma anche una maturità e una consapevolezza del percorso di crescita che la squadra sta affrontando sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare. Il supporto dei tifosi è stato un elemento sorprendente e gratificante per il giovane centrocampista, che non si aspettava un’affluenza così massiccia in un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alle vacanze.

Un Milan di Umiltà e Professionalità

Quando gli è stato chiesto delle sue prime impressioni sulla nuova squadra, Ricci ha sottolineato un aspetto fondamentale: la qualità umana dei suoi compagni. “Ho trovato un ragazzo super umile, è molto disponibile con tutti ed è un esempio per me. La cosa positiva su questo Milan è che sto vedendo tanta disponibilità e tanta professionalità da parte di tutti.” Questa dichiarazione dipinge un quadro di un ambiente sano e collaborativo, dove l’impegno e la dedizione sono valori condivisi. L’atteggiamento dei veterani e dei giocatori più esperti sembra essere di grande supporto per i nuovi arrivati, facilitando l’integrazione e la crescita di talenti come Ricci.

Il Ruolo Ideale: Equilibrio e Tattica

Ricci ha le idee chiare sul suo ruolo ideale in campo, evidenziando una spiccata intelligenza tattica. La sua preferenza è quella di agire come uomo d’equilibrio, un fulcro capace di compensare i movimenti dei compagni e mantenere la solidità difensiva della squadra. “La cosa che mi piace di più fare è dare equilibrio, tappare il buco che viene lasciato dal compagno o dal difensore che si alza con io che mi abbasso, o fare delle rotazioni a centrocampo con Fofana a fare il mediano e io da mezzala.” Questa visione del gioco lo rende un elemento prezioso per le strategie di Allegri, che da sempre predilige un centrocampo solido e ben bilanciato. La sua capacità di adattarsi a diverse posizioni e di leggere le situazioni di gioco sarà fondamentale per il successo del Milan in questa stagione.

Le Condizioni di Leao e l’Importanza degli Esterni

Non poteva mancare una domanda sulle condizioni di Rafael Leao, un pilastro dell’attacco rossonero. Ricci ha espresso la speranza che l’infortunio del compagno non sia grave: “Spero stia bene, speriamo si sia fermato in tempo e non si sia fatto niente al polpaccio.” La sua preoccupazione sottolinea l’importanza di Leao per la squadra e la cohesione all’interno dello spogliatoio.

Ricci ha anche commentato la prestazione degli esterni, che si sono distinti nell’allenamento e nelle prime uscite. “Gli esterni sono molto importanti soprattutto quando gli spazi sono chiusi. Abbiamo giocatori molto forti sulle fasce, quindi questo ci può aiutare. Poi ci aiutano anche in fase difensiva.” L’enfasi sull’importanza delle fasce laterali evidenzia la strategia del Milan di sfruttare la velocità e la tecnica dei propri esterni per creare superiorità numerica e superare le difese avversarie, un aspetto cruciale nel calcio moderno.

L’Accoglienza dei Tifosi e l’Integrazione di Jashari

L’affluenza dei tifosi ha sorpreso positivamente Ricci. “In realtà pensavo fossero più al mare, ma sono contentissimo di averli visti tutti oggi. Speriamo di trovarne tanti anche nelle prossime partite.” Questo entusiasmo del pubblico è un segnale forte del supporto incrollabile alla squadra e un incentivo per i giocatori a dare il massimo in campo.

Infine, Ricci ha speso parole di elogio per il nuovo compagno Jashari: “È un ragazzo top, ha delle grandi qualità. Si deve ancora un po’ integrare, ma lo sta facendo benissimo perché è molto intelligente.” Questa dichiarazione sottolinea la rapidità di integrazione dei nuovi acquisti e la capacità dello staff tecnico e della dirigenza, sotto la supervisione di Tare, di scegliere non solo talenti calcistici ma anche personalità adatte al gruppo.

In conclusione, le parole di Samuele Ricci dipingono un quadro di un Milan motivato, professionale e determinato a raggiungere i suoi obiettivi. La nuova era targata Allegri-Tare sembra essere iniziata sotto i migliori auspici, con un gruppo unito e affiatato pronto a scrivere nuove pagine di storia.

Fonte: Dichiarazioni di Samuele Ricci in conferenza stampa pre Milan-Bari.