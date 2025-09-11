MN24 – Conferenza stampa Rabiot: domani la presentazione del nuovo acquisto rossonero. Orario e dettagli

Conferenza stampa Rabiot: il centrocampista francese verrà presentato nella giornata di domani. Orario e tutti i dettagli

Il Milan si prepara ad abbracciare il suo nuovo acquisto: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, arrivato a titolo definitivo dall’Olympique Marsiglia, si presenterà domani alla stampa nella consueta cornice di Casa Milan. La conferenza stampa, in programma alle ore 12, vedrà il classe 1995 rispondere alle domande dei giornalisti presenti, pronto a iniziare la sua avventura in maglia rossonera.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neotecnico Massimiliano Allegri, continua a rinforzare il suo organico con giocatori di esperienza internazionale. L’arrivo di Rabiot rappresenta un colpo importante per il centrocampo, che guadagna un giocatore completo, abile sia in fase di recupero palla che in quella di impostazione. Le sue qualità fisiche e tecniche, unite alla sua esperienza maturata nei massimi campionati europei, lo rendono un elemento prezioso per lo scacchiere tattico di Allegri.

Il comunicato ufficiale e la storia di Rabiot

L’annuncio ufficiale dell’arrivo di Rabiot è stato dato lo scorso 1° settembre attraverso un comunicato stampa del club: “AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adrien Rabiot dall’Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028“.

La carriera di Rabiot è costellata di successi. Dopo essere cresciuto nei settori giovanili francesi, è esploso nel Paris Saint-Germain, dove ha collezionato 227 presenze e 24 gol, vincendo ben cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. Nel 2019 il passaggio alla Juventus, dove ha continuato a mietere successi: 212 presenze, 22 reti, uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. La breve parentesi al Marsiglia, nel 2024, lo ha visto totalizzare 32 presenze e 10 gol. Anche con la Nazionale francese, Rabiot ha conquistato la Nations League nel 2021 e vanta 53 presenze e 6 gol.

Le aspettative per la sua avventura in rossonero

Adrien Rabiot vestirà la maglia numero 12. Le aspettative dei tifosi sono alte e l’acquisto del centrocampista transalpino è visto come un segnale di ambizione da parte del Milan. La sua esperienza in Serie A, in particolare con la Juventus, gli permetterà di ambientarsi rapidamente e di dare il suo contributo fin da subito. La sua capacità di leggere il gioco e di agire su più fronti del centrocampo sarà una risorsa fondamentale per la squadra di Allegri.

Grazie alla diretta testuale offerta da Milannews24, i tifosi potranno seguire la conferenza stampa in tempo reale e non perdere nessuna dichiarazione del nuovo acquisto. La presentazione di Rabiot segna un momento importante per il Milan, che con questo rinforzo mira a tornare a competere per i massimi traguardi.