Conferenza stampa Pioli post Milan Torino: le parole del tecnico

Conferenza stampa Pioli post Milan Torino: ecco le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria a San Siro

Conferenza stampa Pioli post Milan Torino: ecco le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria a San Siro

Sul match: «Orgoglio di vivere queste emozioni con i tifosi e molto orgoglioso dei miei giocatori, stanno dando tutto con coesione, generosità energia. Mancano tantissime partite, ma c’è maggiore consapevolezza e convinzione. Partite sono anche sporche per merito degli avversari, i miei ragazzi bravi ad accettare duelli e a lottare su ogni pallone come fosse l’ultimo. Fortuna che il club mi ha messo a disposizione un ampio organico. Leao è uscito stanco, mi dispiace, ma bisogna continuare così perché si possono ottenere risultati importanti come questa sera».

Sulle prossime gare di cartello: «I prossimi giorni sono di preparazione, con tre partite importanti ravvicinate sappiamo delle difficoltà e le motivazioni che ci daranno queste partite. Grandissimo rispetto per avversari di livello ma andiamo a giocarci le nostre carte con fiducia».

Sui recuperi: «Aspettiamo i prossimi giorni. Diaz si è allenato oggi pomeriggio, settimana molto impegnativa e spero di recuperare più giocatori. Rinnovo? Sto troppo bene col club, sono tranquillissimo ho il tempo per parlarne».

Su Romagnoli: «Appena dolente al gluteo, ma partita fisica ed era ammonito. L’ho voluto togliere per evitare rischi maggiori».