Conferenza stampa Pioli post Atletico Madrid Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match di Champions League.

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post match di Atletico Madrid Milan. Le parole riportate da TMW.

VITTORIA – «Le difficoltà del girone erano evidenti, ma speravo di arrivare all’ultima con quattro punti in più. Per qualche situazione sfavorevole ci è mancato poco, ma in questo momento quello che per me conta è la prestazione della squadra, contro un avversario molto forte su un campo molto complicato. Abbiamo vinto meritatamente, giocando un’ottima gara».

TITOLO DELLA SERATA – «Dateli voi, io ho fatto i complimenti a tutti i miei giocatori per la prestazione fatta. Hanno dimostrato qualità e voglia di giocare questa partita».

GIROUD E LEAO – «Purtroppo si è fatto male, saranno gli accertamenti a dire quanto è grave l’infortunio. È l’unica nota stonata della serata, stava meglio dopo tante difficoltà e non ci voleva. Leao era rimasto contratto, non era il caso di rischiare e spero recuperi per domenica».

MESSIAS – «Intanto toglierei il miracoloso, altrimenti sembra che Messias è qui per caso. Messias è qui perché merita il Milan, è in ritardo ma dimostrerà di poterci stare, ha anche caratteristiche diverse dagli altri. Ora ci ributtiamo sul campionato, abbiamo due gare da prendere con attenzione, serve grande equilibrio e grande umiltà per affrontare il resto della stagione»