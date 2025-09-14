Conferenza stampa Oddo: le parole del tecnico dopo la vittoria odierna contro il Pavia

Conferenza stampa Oddo: il tecnico di Milan Futuro ha commentato la vittoria odierna contro il Pavia nell’esordio in Serie D

Massimo Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria in rimonta contro il Pavia nell’esordio in Serie D:

ANALISI DELLA GARA – «Abbiamo fatto una partita di sostanza, di cattiveria agonistica. Non abbiamo fatto bene dal punto di vista tecnico, ma abbiamo sperimentato per la prima volta la categoria che i ragazzi non conoscevano. Ci saranno certe difficoltà per tutta la stagione, sia se giochi contro la prima che l’ultima della classifica, perchè le altre squadre incontrano il Milan e ci tengono. Noi siamo solo all’inizio del percorso che dovrà portare questi ragazzi a crescere sempre di più. Oggi prendiamo le cose positive come il carattere, la capacità di soffrire e poi di ribaltare il risultato. Anche se non è stata una vittoria meritata, ce la teniamo stretta».

SU COSA MIGLIORARE – «Tutto. Oggi dal punto di vista tecnico non abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato tanto, anche cose semplici. Dovrebbe essere il nostro punto di forza, ma oggi non lo abbiamo dimostrato. Ma ci sta perchè era la prima partita in una categoria nuova. Io sono convinto che siamo al 10-15% delle nostre potenzialità al momento, ma è importante aver portato a casa la vittoria».

VITTORIA IN RIMONTA – «L’aspetto mentale è stato importante. Una squadra giovane come la nostra può pagare anche da quel punto di vista quando vai sotto e invece la reazione c’è stata. Durante il match abbiamo tenuto più palla e abbiamo sfruttato un calo fisico dell’avversario. A livello fisico siamo stati sempre in partita, sul finire della gara forse stavamo meglio e questo ci ha permesso di ribaltare il risultato, ma è vero che potevamo anche prendere il secondo gol. Torriani è stato bravo e ci ha dato una mano importante oggi. E’ sceso dalla prima squadra, è un percorso preventivabile già ad inizio stagione. Noi siamo a disposizione della prima squadra, ma siamo contenti di avere a disposizione un portiere così bravo. Poi in altre occasioni sono stati bravi i nostri difensori».