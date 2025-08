Condividi via email

Conferenza stampa Modric, le parole alla presentazione del Milan fanno emozionare i tifosi: il croato da brividi. Le ultimissime sui rossoneri

Assolutamente sì, l’emozione non ha età. È un sentimento che ci accompagna per tutta la vita e che non smette mai di sorprenderci. Le parole di Luka Modric risuonano con grande sincerità e ci ricordano proprio questo.

Alla sua presentazione al Milan, il centrocampista croato ha parlato del suo amore per il calcio e delle emozioni che ancora prova. “Sì, a prescindere dall’età c’è sempre tempo per emozionarsi,” ha dichiarato, con la saggezza di chi ha vissuto un’intera carriera ai massimi livelli. Ha raccontato dell’addio al Real Madrid, un momento che lo ha toccato profondamente, dimostrando che anche dopo anni di successi e trionfi, i sentimenti restano vividi e potenti.

Ma c’è di più. Modric ha svelato un legame speciale con l’Italia e, in particolare, con il Milan: “Sono cresciuto guardando il calcio italiano, il Milan era la mia squadra preferita in Italia.” Ha poi rivelato il nome del suo idolo, un altro grande croato che ha fatto la storia del club rossonero: “c’era il mio idolo Boban che ha fatto benissimo qua”. Questo affetto, coltivato fin dall’infanzia, ha reso ancora più significativo il suo arrivo a Milano. “Ho avuto sempre un affetto particolare per i colori rossoneri,” ha concluso, regalandoci uno sguardo intimo e commovente su un legame che va ben oltre la semplice firma di un contratto.