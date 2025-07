MN24 – Conferenza stampa Modric: lunedì la presentazione del centrocampista croato. Orario e dettagli

Conferenza stampa Modric: il centrocampista croato verrà presentato alla stampa nella giornata di lunedì 4 agosto

Milano si prepara a un lunedì da non perdere per tutti i tifosi rossoneri. Come appreso da Milannews24, la giornata del 4 agosto 2025 sarà interamente dedicata alla presentazione ufficiale di Luka Modric, il nuovo centrocampista che promette di infiammare il cuore del Milan. La conferenza stampa si terrà alle ore 17:00 presso la suggestiva cornice di Casa Milan, un evento che i sostenitori del Diavolo attendono con ansia per conoscere da vicino il loro nuovo campione.

L’arrivo di Modric a Milano segna un momento cruciale per il club. Il centrocampo rossonero si arricchisce di un talento cristallino, un regista di fama mondiale, vincitore del Pallone d’Oro e pilastro di squadre di altissimo livello. La sua esperienza, la sua visione di gioco e la sua capacità di dettare i tempi saranno fondamentali per le ambizioni del Milan in questa nuova stagione. L’acquisto di Modric è stato un vero e proprio colpo di mercato, frutto del lavoro incessante della dirigenza rossonera.

Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, la società ha dimostrato una chiara intenzione di voler costruire una squadra competitiva e capace di puntare ai massimi traguardi. La presenza di Tare alla conferenza stampa sarà un’ulteriore conferma della serietà del progetto e della determinazione nel portare avanti una campagna acquisti mirata ed efficace.

Non solo Modric, ma anche la presenza di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore aggiunge un ulteriore strato di eccitazione per i tifosi. Allegri, con la sua vasta esperienza e la sua innata capacità di gestire i campioni, saprà sicuramente valorizzare al meglio le qualità di Modric, integrandolo perfettamente negli schemi di gioco e creando una squadra solida e coesa. L’intesa tra Allegri e Modric sarà un fattore chiave per il successo del Milan in campionato e nelle competizioni europee.

L’evento di lunedì a Casa Milan non sarà solo l’occasione per ascoltare le prime parole di Modric da rossonero, ma anche un momento per i media e i tifosi di comprendere meglio la direzione che il Milan intende intraprendere. Ci si aspetta un grande afflusso di giornalisti e operatori del settore, pronti a cogliere ogni dettaglio e ogni sfumatura di questa presentazione storica. La maglia numero che Modric indosserà, le sue prime impressioni sulla città di Milano e sui suoi nuovi compagni di squadra, le sue aspirazioni per la stagione che verrà: tutti questi dettagli saranno al centro dell’attenzione.

Il Milan punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo, e l’arrivo di Luka Modric è un segnale inequivocabile di questa ambizione. La società sta investendo in talenti di primissimo livello e in una guida tecnica di comprovata esperienza per costruire un futuro radioso. L’attesa per lunedì è palpabile, e Casa Milan sarà il palcoscenico di un evento che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di successi per il club rossonero. Siete pronti a dare il benvenuto a Luka Modric?