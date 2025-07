Conferenza stampa Maignan: «Contento di essere in Australia. Gara col Perth Glory importante per questo motivo»

Conferenza stampa Maignan: il portiere francese ha parlato, insieme ad Allegri, a pochi giorni dall’amichevole contro il Perth Glory

L’attesa è palpabile in casa Milan in vista della prossima amichevole contro il Perth Glory, un test fondamentale per la squadra guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dal direttore sportivo Igli Tare. A testimonianza dell’atmosfera carica di entusiasmo, sono arrivate le dichiarazioni del portiere rossonero Mike Maignan, che ha espresso la sua contentezza per l’opportunità di giocare in Australia. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport, riflettono la concentrazione e la determinazione che il gruppo sta dimostrando in questa fase cruciale della preparazione estiva.

“Contro il Perth sarà una bella partita e sono contento di essere qua. Ringrazio il governo della West-Australia per l’opportunità“, ha dichiarato Maignan, sottolineando l’importanza di questi incontri pre-campionato per affinare gli schemi e ritrovare la migliore condizione fisica. Queste amichevoli non sono semplici esibizioni, ma occasioni preziose per Allegri di implementare la sua visione tattica e per i giocatori di creare quelle sinergie che saranno decisive durante la stagione ufficiale.

Il Milan è in una fase di rinnovamento significativo. Con l’arrivo di Allegri sulla panchina e di Tare nel ruolo di direttore sportivo, si sta delineando un progetto ambizioso. La filosofia di gioco del tecnico livornese, che predilige un approccio pragmatico ma efficace, si sposa con la necessità di costruire una squadra solida e competitiva su tutti i fronti. L’esperienza di Tare sul mercato sarà cruciale per individuare i rinforzi giusti e plasmare una rosa all’altezza delle aspettative dei tifosi.

L’amichevole contro il Perth Glory, in programma giovedì 31 luglio, sarà un banco di prova importante, seppur non decisivo, per testare i progressi del gruppo. Il ritmo partita, la condizione fisica dei singoli e la capacità di applicare le direttive tattiche di Allegri saranno sotto la lente d’ingrandimento. La presenza di un giocatore carismatico e di livello come Maignan tra i pali è un punto fermo per la squadra, una garanzia di sicurezza e leadership.

Il lavoro di preparazione sta entrando nel vivo e ogni sessione di allenamento, ogni partita amichevole, assume un valore particolare. L’obiettivo è presentarsi ai nastri di partenza della Serie A e delle coppe europee con una squadra compatta, motivata e pronta a lottare per i massimi traguardi. Le parole di Maignan evidenziano l’impegno e la mentalità vincente che il Milan sta cercando di consolidare sotto la nuova gestione. La stagione è alle porte, e l’entusiasmo, anche dall’altra parte del mondo, è già alle stelle.