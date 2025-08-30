Conferenza stampa Loftus-Cheek: «Modric giocatore incredibile, con Allegri mi trovo benissimo. Per questa stagione ho un obiettivo chiaro»

Conferenza stampa Loftus-Cheek: il centrocampista inglese ha espresso la propria soddisfazione per la vittoria sul campo del Lecce

La conferenza stampa di Ruben Loftus-Cheek dopo la vittoria del Milan per 2-0 contro il Lecce, valida per la seconda giornata di campionato della stagione 2025/2026, ha offerto spunti interessanti sulle dinamiche e sulle ambizioni della squadra rossonera. Il centrocampista inglese, uno dei migliori in campo, ha analizzato la partita, lodando la solidità difensiva e l’efficacia in fase offensiva che hanno permesso al Diavolo di conquistare i tre punti in trasferta.

PAROLE – «Buona partita stasera. Fofana è un giocatore fantastico. Io mi trovo bene in questa posizione, anche se posso giocare in diverse posizioni. Abbiamo fatto una buona partita oggi dopo la brutta prova di settimana scorsa. Modric? Giocatore incredibile. Brava persona, mi piace molto giocare con lui e ci aiuta molto. Allegri? Spero che sia la migliore stagione della mia carriera. Voglio fare più gol e assist. Poi è più importante la squadra. Mi sento bene con il mister, lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Negli ultimi due mesi abbiamo fatto tanto lavoro fisico. Abbiamo buona sensazioni. La prima partita non è stata buona, ma stasera siamo andati molto meglilo. Ora c’è la sosta, lavoreremo duro e ricominceremo tra due settimane. I nostri tifosi sono fantastici. Quando siamo sul campo, sentiamo tanta energia. Quello che ci danno i tifosi del Milan quando giochiamo è incredibile. L’anno scorso non è stato facile. Speriamo di fare sempre meglio per tornare tutti a tifare. Stasera già è stato incredibile».

Le parole di Loftus-Cheek a Lecce: un segnale di fiducia

Le parole di Loftus-Cheek, riportate da diverse testate giornalistiche sportive, riflettono una grande fiducia nell’ambiente milanista. Il giocatore ha parlato di un gruppo unito e desideroso di raggiungere grandi traguardi. “L’obiettivo è sempre quello di vincere,” ha concluso. “Siamo una squadra forte e vogliamo lottare per ogni competizione a cui partecipiamo.” La vittoria contro il Lecce, per quanto sofferta, ha confermato la solidità e la determinazione del nuovo Milan di Allegri e Tare, che si prepara a vivere una stagione da protagonista. Questo articolo è basato sulle dichiarazioni rilasciate da Ruben Loftus-Cheek nella conferenza stampa post-partita di Lecce-Milan.