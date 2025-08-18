Conferenza stampa Landucci: «Soddisfatti di alcune cose, meno di altre. Ci hanno tirato troppo in porta e non ci piace. E su Santiago Gimenez...»

Conferenza stampa Landucci: il vice di Allegri ha analizzato la sfida vinta ieri sera in Coppa Italia dai rossoneri contro il Bari

Il Milan ha iniziato la sua stagione con una vittoria sul Bari, e a commentare la prestazione rossonera in sala stampa è stato il vice allenatore Marco Landucci, in sostituzione di Massimiliano Allegri, il neo tecnico del Milan. Landucci ha analizzato la partita, toccando vari aspetti dalla tattica agli infortuni, fino alle dinamiche di squadra e le voci di mercato, mantenendo un profilo basso sulle trattative future ma mostrando fiducia nei progressi individuali dei giocatori.

Un Inizio con Luci e Ombre: La Valutazione della Partita

Interrogato sulla prima uscita stagionale, Landucci ha offerto una valutazione misurata, sottolineando che, come spesso accade, ci sono stati aspetti positivi e negativi. “Come in tutte le partite siamo soddisfatti di alcune cose, meno di altre,” ha dichiarato. Ha poi evidenziato un dettaglio tattico preparato, citando l’assist di Tomori da terzino: “Poi al di là dei numeri: Tomori ha fatto un assist da terzino. Sono cose che avevamo preparato per migliorare l’occupazione degli spazi“. Questo suggerisce un lavoro specifico sulle dinamiche offensive e sulla versatilità dei difensori, un aspetto su cui il Milan di Allegri potrebbe puntare.

Le Condizioni di Leao: Preoccupazione Muscolare

Una delle notizie più attese riguardava le condizioni di Rafael Leao, uscito dal campo con un problema. Landucci ha confermato le preoccupazioni iniziali, specificando la natura dell’infortunio: “Nei prossimi giorni valuteremo il suo infortunio, non è una botta, ma un problema muscolare“. Questa dichiarazione lascia intendere che si tratterebbe di un infortunio che richiederà tempi di recupero più lunghi rispetto a una semplice contusione, e sarà cruciale monitorare attentamente la situazione di uno dei giocatori chiave del Milan.

Modric: Un Esempio di Professionalità a Milanello

Un’altra figura su cui si è concentrata l’attenzione è stato Luka Modric, arrivato al Milan in questa finestra di mercato. Landucci ha elogiato senza riserve l’atteggiamento del campione croato, sottolineando l’impatto positivo del suo professionalismo all’interno dello spogliatoio. “Abbiamo trovato a Milanello tutte persone per bene e serie, come lui. Si è messo a disposizione a 100 all’ora, non si risparmia e non molla un centimetro,” ha affermato il vice allenatore. Le parole di Landucci evidenziano non solo le qualità tecniche di Modric, ma anche la sua leadership e il suo spirito di sacrificio, elementi fondamentali per la crescita di una squadra.

Loftus-Cheek e le Lacune Difensive: La Squadra al Centro

Riguardo a Loftus-Cheek, Landucci ha riconosciuto la sua buona prestazione individuale, ma ha spostato l’attenzione sull’importanza della performance collettiva. Ha però evidenziato un aspetto che non ha soddisfatto appieno lo staff tecnico: “Ha fatto bene, ma l’importante è la prestazione della squadra. Ci hanno tirato troppe volte in porta e non è una cosa che ci piace così tanto“. Questa critica, sebbene costruttiva, evidenzia una necessità di miglioramento nella fase difensiva e nella gestione degli spazi, per evitare di concedere troppe opportunità agli avversari.

Mercato: Bocca Cucita su Hojlund e Vlahovic

Inevitabile la domanda sul mercato, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del nuovo direttore sportivo Igli Tare su possibili obiettivi come Hojlund e Vlahovic. Landucci, tuttavia, ha tagliato corto, rimanendo fedele alla linea societaria di non commentare le speculazioni: “Non parlo di mercato“. Un segnale chiaro che la società preferisce mantenere la riservatezza sulle proprie strategie, lasciando al DS Tare il compito di gestire le trattative.

Fiducia in Gimenez: Un Percorso di Crescita

Infine, il vice allenatore ha difeso Gimenez, apparso in difficoltà in alcune occasioni. Landucci ha mostrato piena fiducia nel giovane giocatore, attribuendo le difficoltà a un ritardo nella preparazione e sottolineando il suo impegno costante. “Non sono per niente preoccupato. Lui è arrivato più tardi degli altri, è uno a posto, s’impegna ogni allenamento e deve crescere. Oggi ha fatto anche un assist. Poi deve crescere lui come tutta la squadra“. Le parole di Landucci indicano un percorso di crescita per Gimenez, che, come il resto della squadra, è chiamato a migliorare costantemente sotto la guida di Massimiliano Allegri e del suo staff.

Fonte: Dichiarazioni di Marco Landucci in conferenza stampa dopo Milan-Bari.