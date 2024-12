Conferenza stampa Ibrahimovic: il dirigente svedese presenta da Milanello il nuovo tecnico Sergio Conceicao

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan di Redbird, presenta in conferenza stampa da Milanello il nuovo tecnico Sergio Conceicao dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Ecco le parole riportate LIVE da Milannews24.

ESONERO FONSECA – «Benvenuti a tutti. Prima di iniziare voglio ringraziare Paulo Fonseca per quello che ha fatto, per il professionista che è, per il tempo che è stato qua: massimo rispetto per lui. I motivi dell’esonero: non è riuscito ad avere continuità con i risultati e quando sei il Milan i risultati sono fondamentali. La decisione dell’esonero l’abbiamo presa dopo la partita e abbiamo fatto un errore a mandarlo in conferenza: chiedo scusa a Paulo e ai tifosi. Capiamo i tifosi e abbiamo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finchè non raggiungiamo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi. La responsabilità non è solo dell’allenatore ma è condivisa con tutti, dobbiamo prendercela. Nel male e nel bene il Milan è sempre preparato per il prossimo step, non ci sono scelte dettate dal panico».

CONCEICAO – «Arrivato il momento di presentare il nuovo tecnico, Sergio Conceicao. Motivi della scelta: una persona molto diretta, porta carattere, è un vincente. Ha avuto esperienza di entrare a metà campionato e ha fatto molto bene. Ha fatto grandi risultati al Porto. Ieri è arrivato e ha voluto subito la squadra in campo a lavorare. Il nostro lavoro è metterlo nella condizione di fare il meglio possibile. Gli diamo il benvenuto».