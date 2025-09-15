Conferenza stampa Gabbia: «Ma quale corto muso, potevamo fare 2-3 gol. Su Allegri e la differenza con lo scorso anno...»

Conferenza stampa Gabbia: il difensore del Milan ha analizzato la vittoria ottenuta a San Siro contro il Bologna. Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro il Bologna, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha dichiarato:

SQUADRA DI ALLEGRI – «Sicuramente è un inizio che il lavoro in fase difensiva ci sta dando dei frutti. Chi ha giocato davanti ha fatto una partita incredibile di sacrificio: ci hanno permesso di difendere meglio. Il successo di non prendere gol non è solo dei difensori e del portiere».

IDEA DIFENSIVA – «Il mister ci trasmette un’idea di base, poi siamo noi che dobbiamo saper gestire i momenti. Siamo partiti molto bene oggi nei primi 20 minuti, poi il Bologna è ostico».

FELICE DI COSI TANTA COPERTURA – «La felicità viene dopo. Il mister fa delle scelte e va seguito. Poi oggi non è stata una partita sola difensiva, se avessimo segnato di più non avremmo rubato niente a nessuno. Ruben e Santi sono stati bravissimi a sbattersi. Tutto questo è un lavoro di squadra. Tutti i giocatori si stanno comportando in una maniera incredibile seguendo l’allenatore».

MILAN DIVERSO RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – «Non mi piace fare paragoni. Ma l’importante è far sì che questa serate siano tante durante l’anno».

MODRIC E SQUADRA GIOVANE – «L’ambiente è molto sano, ci sono grandi professionisti. Oggi è entrato Nkunku che ha una carriera per lui, Ricci che gioca in Nazionale. Siamo fortunati di avere questa rosa. Modric merita un applauso: è incredibile. Voi non avete la fortuna di conoscerlo, ma è di una umità, di una voglia di lavorare, di migliorarsi, che spinge anche noi, vedendolo, a fare di più».

FASCIA DI CAPITANO – «Mi fa molto piacere, ma preferisco non averla perché così sono in campo Maignan e Leao. Faccio i complimenti a Terracciano per come è entrato, ci ha dato una grande mano».