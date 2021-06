Conferenza stampa Ferretti (medico Nazionale): «Il punto sugli infortuni»

Andrea Ferretti, medico della Nazionale, ha fatto il punto della situazione sugli infortuni in casa Italia. Le sue dichiarazioni

Andrea Ferretti, medico della Nazionale, ha fatto il punto della situazione sugli infortuni in casa Italia. Le sue parole.

VERRATTI – «Il programma di rieducazione di Marco è iniziato dal secondo giorno di raduno e proseguito senza problematiche, senza intoppi. Ieri lo abbiamo inserito in una partitella, oggi inizia l’ultimo miglio, quello più importante ovvero del lavoro insieme alla squadra e delle sollecitazioni più importanti. Ci auguriamo che tutto proceda come andato finora. Questo percorso è stato condiviso col medico del Paris Saint-Germain, che secondo quanto previsto dalla procedura UEFA e FIFA, per la copertura assicurativa dei giocatori che partecipano alle competizioni internazionali e che vengono da un infortunio, deve essere giudicato guarito anche dal medico del club di appartenenza. La procedura è stata scrupolosamente seguita, abbiamo concordato la conclusione dell’iter riabilitativo. Il CEO Blanc e il Direttore Leonardo ci hanno ringraziati per la collaborazione. Presente contro la Svizzera? Abbiamo ancora tre giorni, questa domanda me la farà tra tre giorni. Vedremo la risposta: è l’ultimo miglio, è iniziato ieri ma è il più difficile. Le risposte sono confortanti. L’incontro col dottor Bodeau è avvenuto a Coverciano alcuni giorni fa, prima dell’inizio della manifestazione ufficiale».

FLORENZI – «Sta recuperando da questo lieve, modesto, infortunio muscolare. Da domani contiamo di farlo riallenare, vedremo e non ci poniamo un obiettivo preciso».

BERARDI – «Ha una tacchettata forte presa quando usciva dal campo ma è un trauma contusivo».