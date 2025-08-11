MN24 – Conferenza stampa Estupinan: il terzino verrà presentato domani. Orario e tutti i dettagli

Conferenza stampa Estupinan: il terzino verrà presentato domani insieme al secondo portiere Terracciano: orario e dettagli

Milano si prepara ad accogliere due nuovi volti nella famiglia rossonera. Domani, martedì 12 agosto, Casa Milan sarà teatro della presentazione ufficiale di Pervis Estupiñán e Pietro Terracciano. I due nuovi acquisti, un terzino sinistro e un portiere, approdati al club nelle scorse settimane rispettivamente da Brighton e Fiorentina, risponderanno alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa a partire dalle ore 11:00.

L’attesa per l’arrivo di Estupiñán e Terracciano è stata palpabile tra i tifosi milanisti, desiderosi di vedere all’opera i nuovi rinforzi che andranno a completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore che ha preso le redini della squadra con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

L’arrivo di Pervis Estupiñán rappresenta un investimento significativo per la corsia mancina del Milan. Il terzino ecuadoriano, noto per la sua velocità, la sua capacità di spinta e la sua solidità difensiva, è stato a lungo un obiettivo del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, artefice di questa importante operazione di mercato. La sua esperienza in Premier League con il Brighton gli ha permesso di maturare a livello internazionale, rendendolo un elemento di grande valore per il progetto rossonero. Ci si aspetta che Estupiñán possa diventare un titolare inamovibile sulla fascia sinistra, garantendo qualità e quantità sia in fase offensiva che difensiva. La sua presenza, unita alle direttive tattiche di Allegri, promette di dare un nuovo equilibrio alla squadra.

Altrettanto importante è l’ingaggio di Pietro Terracciano, il nuovo portiere che si unisce al Milan dopo l’esperienza alla Fiorentina. La sua esperienza e la sua affidabilità tra i pali saranno cruciali per il reparto arretrato. Terracciano arriva con la chiara intenzione di offrire una solida alternativa o addirittura competere per un posto da titolare, dimostrando l’intenzione del Milan di avere una squadra profonda in ogni ruolo. Le sue ottime parate e la sua leadership sono qualità che il Milan ha cercato attentamente sul mercato. La sua acquisizione, un’altra mossa strategica del DS Tare, rafforza ulteriormente le opzioni a disposizione di Allegri per la gestione della porta.

Questa doppia presentazione sottolinea la volontà del Milan di costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Con Igli Tare alla guida della direzione sportiva e Massimiliano Allegri in panchina, il club rossonero sta delineando una nuova era, caratterizzata da scelte oculate sul mercato e una chiara visione tattica. I tifosi e gli addetti ai lavori saranno curiosi di ascoltare le prime parole dei due nuovi rossoneri e le loro impressioni su questa nuova avventura. L’appuntamento è quindi fissato per domani, martedì 12 agosto, alle ore 11:00, per dare il benvenuto ufficiale a Pervis Estupiñán e Pietro Terracciano a Casa Milan. La notizia, come appreso da Milannews24, ha generato grande entusiasmo e attesa.