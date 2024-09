Conferenza stampa Di Francesco: le parole dopo Milan Venezia finita 4-0. Le dichiarazioni dell’allenatore dei veneti

Di Francesco è intervenuto in conferenza per commentare la sconfitta del suo Venezia per 4-0 contro il Milan di Fonseca.

ERRORE JORONEN – «Lo siamo stati per 15 minuti dopo il gol preso, ma è troppo poco; abbiamo mostrato troppe fragilità, nei momenti difficili ci scogliamo e non è la prima volta. Peccato, poteva essere un’altra partita. Difficile far punti qua, ma ciò non toglie che un 4-0…».

ORISTANIO SULLE ORME DI BERARDI – «Paragone un po’ lontano. Oristanio ha le qualità per far bene, ma deve lavorare meglio con la squadra. Oggi si può dir poco: quasi quasi aspetti che finisca il prima possibile. Vedi l’espulsione, il VAR non ce n’è stato uno dalla nostra parte: ti fa capire che è una serata negativa sotto tutti i punti di vista».

COME INVERTIRE LA ROTTA – «Abbiamo preso gol col Torino. I calci piazzati sono un problema in generale. Noi ci abbiamo lavorato tanto, ma ci abbiamo preso gol. Certe volte tutto quello che si dice non serve, ma bisogna lavorare. Ciò che non voglio vedere è una squadra che si arrende. La mia squadra non si deve arrendere mai. In questo dobbiamo crescere e migliorare. La Serie A è nettamente diversa dalla Serie B. Qui Leao butta la palla avanti e avoglia a corrergli dietro...».

POHJANPALO – «È andato via nella sosta, per noi è rappresentativo. Lui deve essere un po’ più disponibile nel difendere il pallone e farci salire. Bisogna passarci, bisogna prendere qualche schiaffo in Serie A per capire che certi errori si pagano profumatamente».