Conferenza stampa Conceicao: «San Siro caldo, ma vogliamo vincere»

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Milan.

PARTITA DECISIVA – «Le aspettative sono sempre le stesse, indipendentemente dalla competizione e se l’avversario è sempre lo stesso. L’obiettivo è preparare la partita e vincerla. Abbiamo avuto tre giorni, tutte le partite sono diverse. L’avversario di qualche giorno fa può essere diverso da quello di ora. Ogni partita ha le proprie dinamiche. Indipendentemente dai giocatori che metteranno in campo, sono preparatissimi. Hanno qualità. L’ambiente non è facile, l’atmosfera sarà caldissima. Per noi sarà positivo, abbiamo bisogno di queste situazioni. È una partita difficile, siamo due squadre con qualità, ma noi vogliamo vincere».

INTELLIGENZA – «Dobbiamo essere intelligenti. I primi minuti sono sempre difficili, noi dobbiamo entrare con grande aggressività. A volte dovremo rallentare la partita, fa parte della strategia. Non credo però che dobbiamo rallentare per avere un risultato migliore. Facendo così potrebbe andare male».

MILAN – «Un mal di testa è un mal di testa. Il Milan è il Milan. Hanno vinto 7 volte la Champions e 4 la Coppa del Mondo. Hanno peso e storia. Sono una delle migliori in Serie A. Hanno vinto a Roma, contro uno degli allenatori migliori al mondo. Ci aspettiamo tante difficoltà».

MILAN IN CASA – «È diverso per risultati, ma se vediamo il Milan a Liverpool ha fatto due gol, non era semplice. Anche con l’Atletico è stato sfortunato. L’avversario è forte e noi abbiamo cercato di stoppare il Milan in quelli che erano i loro punti forti. Faremo lo stesso stavolta. La scelta tattica varia. Loro sono forti e giocano in casa».