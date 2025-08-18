Conferenza stampa Caserta: «Milan nettamente superiore, lotterà per lo scudetto. Sulla gara di San Siro...»

Conferenza stampa Caserta: il tecnico del Bari ha analizzato la sconfitta di San Siro in Coppa Italia contro i rossoneri di Allegri

Nonostante la sconfitta contro un Milan che si preannuncia protagonista nella corsa allo Scudetto, Fabio Caserta, allenatore del Bari, emerge dalla sala stampa con un messaggio di consapevolezza e fiducia. Le sue parole, rilasciate nel post-partita, disegnano il quadro di una squadra in costruzione, conscia dei propri limiti ma determinata a crescere. La gara contro i rossoneri, che quest’anno vedono in panchina il nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con Tare nel ruolo di direttore sportivo, ha offerto spunti importanti per il futuro del Bari.

Caserta non si nasconde dietro facili alibi e riconosce apertamente la superiorità dell’avversario. “Milan squadra nettamente superiore a noi. Ci abbiamo provato, io sono contento,” ha dichiarato il tecnico biancorosso, sottolineando l’impegno profuso dai suoi ragazzi nonostante il divario tecnico. Una sincerità che fa onore a Caserta e che getta le basi per un percorso di crescita realistico.

Il Ritorno di Verreth e il Dolore Condiviso

Un momento toccante della conferenza stampa è stato dedicato al ritorno in campo di Verreth, dopo giorni drammatici segnati da una tragedia personale. “Sono stati giorni difficili, per lui, per la sua famiglia e per noi,” ha commentato Caserta con evidente empatia. “È stato 10 giorni senza allenarsi: è stato emozionante e toccante il minuto di silenzio. Non sono stati giorni facili.” Le sue parole sottolineano non solo la vicinanza della squadra al calciatore, ma anche la sensibilità di un gruppo che, al di là del campo, ha dimostrato di essere una vera e propria famiglia. La ripartenza di Verreth è un simbolo di resilienza per tutto il Bari.

Un Nuovo Inizio: Tempo, Pazienza e Potenziale

Nonostante la sconfitta, Caserta intravede nella prestazione contro il Milan un “punto di partenza” significativo. “C’è tanto da lavorare: squadra nuova, staff nuovo,” ha ribadito il mister, richiamando all’importanza di avere “tempo e pazienza: il campionato è molto lungo.” La necessità di amalgamare i tanti nuovi acquisti è un tema centrale nel progetto del Bari. “C’è ancora da lavorare tanto, ci sono tanti giocatori nuovi. Oggi ho visto una squadra di personalità. Ho visto che non abbiamo concesso tanto al Milan sulle ripartenza, non ci siamo sbilanciati. Vedo bel potenziale nella squadra.” Parole che infondono fiducia e che evidenziano una mentalità di gioco già ben definita, orientata alla solidità difensiva e alla gestione oculata del campo. L’allenatore ha poi espresso un parere positivo su un giovane promettente: “Rao secondo me potrà fare molto bene”.

Analisi Individuale: Dorval, Sibilli e il Desiderio di Scendere in Campo

Caserta ha poi fornito un’analisi più dettagliata sulle prestazioni individuali. Su Dorval, ha commentato: “Mentalmente bene, fisicamente ha sofferto nel secondo tempo.” Un’indicazione chiara sulle aree in cui il giocatore dovrà migliorare per sostenere l’intera partita. Per quanto riguarda Sibilli, l’allenatore non ha risparmiato elogi: “Sibilli ha qualità tecniche e fisiche superiori alla media: è molto bravo a livello tattico, è molto importante per noi.” Un riconoscimento importante per un elemento chiave della squadra. La chiosa finale di Caserta, “Oggi avrei voluto giocare anche io. I gol loro sono stati merito loro, di una squadra che secondo me lotterà per vincere lo Scudetto,” riassume perfettamente il rispetto per l’avversario e la consapevolezza del valore del Milan, una squadra costruita per ambire ai massimi traguardi, sotto la guida di Allegri e con le strategie di mercato orchestrate da Tare. Il Bari esce sconfitto, ma con la certezza di aver gettato le basi per un percorso di crescita, fatto di lavoro, pazienza e una personalità da costruire giorno dopo giorno.