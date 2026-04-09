News
MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia di Milan Udinese
Conferenza stampa Allegri: il tecnico parlerà domani alle ore 12 in vista della sfida di sabato contro l’Udinese a San Siro
Il countdown per la 32ª giornata di Serie A è iniziato. Domani, venerdì 10 aprile 2026, il centro sportivo di Milanello ospiterà la consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri. A partire dalle ore 12:00, il tecnico livornese incontrerà i giornalisti nel Centro Sportivo di Carnago per presentare il match contro l’Udinese, in programma sabato a San Siro alle ore 18:00.
Sarà un’occasione fondamentale per analizzare le condizioni della squadra dopo la sconfitta di Napoli e fare chiarezza sulle scelte tattiche.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Conferenza stampa Allegri e le parole pre-gara: diretta su Milannews24
Le dichiarazioni del Mister saranno seguite con estrema attenzione, specialmente per quanto riguarda il possibile impiego del tridente e la gestione del turnover in vista del finale di stagione.
Come di consueto, la redazione di Milannews24 seguirà l’evento in tempo reale, offrendo ai tifosi rossoneri il live testuale completo di ogni battuta dell’allenatore.