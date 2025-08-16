MN24 – Conferenza stampa Allegri: il tecnico non parlerà alla vigilia del Bari in Coppa Italia. Il motivo

Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese, squalificato per due turni in Coppa Italia, non parlerà alla vigilia della gara contro il Bari

La tanto attesa prima uscita ufficiale del Milan nella stagione 2025/26, che vedrà i rossoneri affrontare il Bari, sarà priva di un protagonista d’eccezione in panchina: Massimiliano Allegri. Come appreso da Milannews24, non si terrà infatti la consueta conferenza stampa pre-partita del tecnico livornese alla vigilia dell’incontro, e di conseguenza, Allegri non sarà presente in panchina per dirigere la squadra. Questa assenza è dovuta a una squalifica di due giornate in questa competizione, una sanzione che risale alla Coppa Italia del 2024, quando Allegri era ancora alla guida della Juventus.

Questo significa che il ritorno di Allegri a San Siro, questa volta nelle vesti di allenatore del Milan, dovrà attendere. I tifosi rossoneri dovranno pazientare fino al 23 agosto, data in cui il Milan affronterà la Cremonese, per rivedere il loro nuovo tecnico seduto sulla panchina di casa. Un’attesa che si fa sentire, considerando l’entusiasmo generato dal suo ritorno in rossonero e le aspettative per questa nuova era.

L’assenza di Allegri in panchina contro il Bari è un elemento di discussione significativo in questi giorni. Sebbene il Milan abbia un organico di alto livello e una preparazione estiva intensa alle spalle, la presenza del tecnico a bordo campo è sempre un fattore importante, soprattutto per il suo impatto sulla gestione della partita e sulla motivazione dei giocatori. Sarà quindi interessante osservare come la squadra affronterà questa prima sfida ufficiale senza il suo allenatore capo in tribuna.

Questo inizio di stagione si presenta dunque con un piccolo imprevisto per il Milan e il suo staff. La squalifica di Allegri, seppur nota da tempo, pone l’attenzione sulla profondità della rosa e sulla capacità dello staff tecnico di gestire la situazione. In particolare, il nuovo direttore sportivo, Tare, avrà modo di valutare fin da subito la reazione della squadra e la solidità del progetto che sta prendendo forma. La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per superare eventuali ostacoli e per supportare Allegri in questo inizio di campionato.

Nonostante l’assenza di Allegri, il Milan-Bari rimane un appuntamento di grande interesse. Sarà la prima occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti e per valutare lo stato di forma della squadra dopo la preparazione estiva. I tifosi si aspettano un inizio convincente, un segnale forte per la stagione che verrà. La partita sarà anche un test importante per la strategia di gioco che Allegri e il suo staff stanno implementando.

In definitiva, la squalifica di Massimiliano Allegri per le prime due partite di Coppa Italia è un dettaglio da non sottovalutare, ma non deve offuscare l’ottimismo che circonda il nuovo corso del Milan. Con Tare alla direzione sportiva e Allegri in panchina (seppur con un piccolo ritardo), i rossoneri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. L’appuntamento con il ritorno di Allegri a San Siro è fissato, e l’attesa per vedere il Milan in azione è sempre più palpabile.