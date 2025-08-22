Conferenza stampa Allegri: come seguire l’evento in TV e il live testuale con protagonista l’allenatore del Milan. Le ultimissime sui rossoneri

È il giorno della vigilia a Milanello e l’attesa per l’esordio stagionale è palpabile. Oggi, giovedì 22 agosto 2025, alle ore 12, i riflettori si accenderanno su Massimiliano Allegri, che terrà la sua prima conferenza stampa per un impegno ufficiale da allenatore del Milan. L’evento, che precede di poche ore la sfida contro la Cremonese valida per la prima giornata di Serie A, è un appuntamento cruciale per capire le intenzioni del tecnico e le aspettative per questa nuova stagione.

I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di ascoltare le parole di Allegri. Dopo un’estate di cambiamenti e un mercato che ha portato volti nuovi a Milanello, c’è grande curiosità su come il mister intenderà schierare la sua squadra. L’arrivo di giocatori come Koni De Winter e il recupero di Samuel Chukwueze offrono al tecnico diverse opzioni tattiche, e la sua conferenza sarà l’occasione per fare il punto della situazione e svelare le sue carte.

La conferenza stampa sarà un’occasione per Allegri per fare il punto sulla condizione fisica e mentale della squadra, affrontare i temi caldi del mercato e presentare la sua visione per la stagione. Sarà interessante capire quale modulo adotterà e quali giocatori saranno chiamati a ricoprire un ruolo da protagonisti. La partita contro la Cremonese è solo l’inizio, ma una vittoria all’esordio sarebbe fondamentale per dare il giusto slancio a un’annata che si preannuncia impegnativa.

I tifosi potranno seguire la conferenza stampa in live testuale su Milannews24 e, per chi lo preferisce, in diretta video su Milan TV. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati, che vogliono vivere da vicino l’emozione del ritorno in campo e scoprire le prime sensazioni del mister Allegri in vista del suo esordio ufficiale sulla panchina del Milan.