Conferenza stampa Allegri: «Devo dire questa cosa su Gimenez, in questo momento le gerarchie dell’attacco del Milan…». Le ultimissime

Il pareggio a reti inviolate (0-0) sul campo della Juventus ha lasciato il Milan con l’amaro in bocca, soprattutto per il rigore fallito da Pulisic. In conferenza stampa, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione e ha fatto chiarezza sulle gerarchie offensive, un tema che spesso solleva discussioni tra gli addetti ai lavori.

Il punto focale della sua analisi è stata la condizione fisica dei suoi attaccanti principali. «In questo momento Leão e Nkunku sono indietro di condizione», ha ammesso Allegri senza giri di parole. Una dichiarazione che spiega l’iniziale panchina dei due talenti e la scelta di affidarsi alla coppia Gimenez-Pulisic dal primo minuto.

Allegri ha poi speso parole di elogio per l’attaccante che ha guidato l’attacco per gran parte della gara: «Gimenez ha fatto una bella partita, correndo e creando occasioni». L’impegno del giovane attaccante non è in discussione, ma la sostituzione resta un punto cruciale della cronaca.

Il tecnico ha infatti rivelato la logica dietro il cambio: «L’ho tolto pensando che un colpo di genio di Leão ci avrebbe potuto far vincere». Una mossa che testimonia la sua fiducia nelle qualità indiscusse del portoghese, pur riconoscendo che la sua forma non è ancora al top. L’ingresso di Leão, infatti, ha creato dinamismo, ma non è bastato per sbloccare il risultato, con il numero 10 che ha sprecato un’ottima occasione nel finale.

Questa gestione delle forze e l’attenzione alla condizione fisica in un periodo denso di impegni è tipica della filosofia di Allegri. L’allenatore, in accordo con il Direttore Sportivo Igli Tare per la gestione della rosa, punta a recuperare tutti i suoi uomini chiave al 100% per affrontare al meglio le prossime sfide. Il messaggio è chiaro: in questo momento, le scelte sono dettate dalla preparazione atletica, ma il Milan ha bisogno di tutti i suoi talenti per restare ai vertici.