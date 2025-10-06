Conferenza stampa Allegri, il tecnico non nasconde le sue emozioni: il racconto del suo ritorno all’Allianz Stadium. Le ultimissime

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 0-0 contro la Juventus, focalizzandosi sull’impatto emotivo del suo ritorno all’Allianz Stadium e analizzando con schiettezza il passo falso dagli undici metri di Pulisic.

“Ero emozionato quando sono arrivato dentro lo stadio, ho rivisto tante persone con cui ho lavorato,” ha ammesso l’allenatore. “Abbiamo gioito e pianto: i tifosi mi hanno accolto bene e sono felice. Poi, però, l’attenzione va subito al campo.”

Il rammarico più grande della serata rossonera è stato senza dubbio il rigore fallito da Christian Pulisic in avvio di ripresa. Allegri ha rivelato i dettagli: “Il rigore è un’occasione sprecata. Gli avevo raccomandato di non tirare di piatto, ma alla fine Pulisic l’ha tirato proprio così. Non possiamo farne un dramma, ma in partite di questo livello, contro una squadra organizzata come la Juve, queste chance non si possono mancare. È finito fuori, molto fuori, e questo ci è costato i due punti.”

Analizzando il match, Allegri ha sottolineato come il Milan sia “al momento più avanti della Juve perché ha un impianto presentabile e delle gerarchie tecniche definite”. Tuttavia, la prestazione non è stata priva di ombre, in particolare per i suoi attaccanti. Ha lodato la prova della difesa sul centravanti avversario: “Jonathan David è stato un fantasma, è rimasto nell’armadio di Gabbia e Tomori, e questo è un merito dei miei difensori.”

Infine, una frecciata costruttiva a uno dei suoi talenti: “Rafael Leão è riuscito a sbagliare due gol fatti nei pochi minuti che gli ho concesso. Leão è considerato un qualcosa in più, ma talvolta è in meno. Non basta la giocata, serve la concretezza. Dobbiamo crescere tutti, ma la strada intrapresa è quella giusta.”