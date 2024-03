Conferenza stampa Allegri, svelato il MOTIVO del ritiro: e poi esulta così per il Mondiale per Club. Le dichiarazioni del bianconero

L’allenatore della Juventus Allegri ha presentato in conferenza stampa il match contro il Genoa. Di seguito le parole sul mini-ritiro dei bianconeri dopo gli ultimi risultati che hanno permesso al Milan di superarli in classifica.

MONDIALE PER CLUB STIMOLO PER RESTARE «Il risultato del mondiale è stato frutto del lavoro del club negli ultimi anni. Sul contratto sono sereno, ho ancora un anno: serve concentrazione sugli obiettivi di quest’anno. Mondiale per club avventura bellissima con grandi club, ma noi oggi puntiamo alla Champions, serve un passo alla volta».

RITIRO «No, ho parlato con la squadra e insieme abbiamo deciso di stare alla Continassa insieme perchè è un momento in cui dobbiamo riprendere il cammino. Domani importante per tutti e i tifosi ci sono sempre stati vicini e ci saranno anche domani. Puntiamo gli obiettivi noti: Champions e la semifinale di Coppa Italia da giocare. Ho deciso martedì e poi siamo rimasti una sera in più parlando con la squadra, niente di più»».