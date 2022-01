Conferenza stampa Allegri: «Milan ha lavorato benissimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico bianconero alla vigilia di Milan Juve, valida per la 23esima giornata di Serie A

Nel giorno di vigilia di Milan-Juventus, sabato 22 gennaio, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alle 12 per presentare il match all’Allianz Stadium.

MILAN MODELLO DA SEGUIRE – «Si sono deresponsabilizzati di ciò che avevano addosso e loro ora sono ai primi posti. La Juve l’anno scorso ha vinto due trofei, quest’anno andando via Ronaldo si è dato più spazio ad altri giocatori. Abbiamo giocato delle partite in cui c’erano giocatori che ballavano tra 20 e 23 anni. I giovani danno forza, ma mancano in esperienza. Quella la migliori solo giocando. Con l’Udinese siamo stati maturi, è un passo in avanti»

LA CONFERENZA INTEGRALE