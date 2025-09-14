Conferenza stampa Allegri: «Modric un campione, preferisco la vittoria del Milan a quella della Juve. Fabbri al VAR…». Le ultimissime

Dopo la sofferta vittoria per 1-0 contro il Bologna, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato la partita e il momento della sua squadra in conferenza stampa. Un successo che ha permesso ai rossoneri di portarsi in testa alla classifica, ma che, secondo il tecnico, non deve portare a facili entusiasmi.

Le parole sul match e sulla crescita della squadra

Interrogato sulla partita e sulla prestazione dei suoi, Allegri si è mostrato soddisfatto ma prudente. “Abbiamo creato occasioni e fatto una partita molto buona”, ha dichiarato. “Anche quando il Bologna ha tenuto il pallino in mano, non abbiamo subito nulla rimanendo ordinati”. L’allenatore ha poi sottolineato l’importanza del risultato: “Stiamo crescendo, c’è grande partecipazione. Era importante vincere, ma non bisogna esaltarsi”.

I complimenti a Modrić

Non potevano mancare le domande sul match-winner Luka Modrić. Allegri ha speso parole al miele per il suo campione. “Luka è un campione su tutto. Ed è anche molto umile, perché è al servizio della squadra”, ha detto Allegri. “Siamo molto contenti di averlo, io di allenarlo e i compagni di averlo con loro. Chiede scusa, non si ferma, è meraviglioso”.

Il focus su Santiago Giménez

Tra le domande, anche quella su Santiago Giménez, che ha giocato una partita di grande sacrificio. Allegri ha espresso il suo apprezzamento per il giovane attaccante: “Santiago ha giocato da uomo squadra. L’ultima palla che ha avuto era un po’ stanco, poco lucido, ma deve stare tranquillo perché i gol li farà. Credo abbia fatto la miglior partita da quando sono arrivato io”.

Le altre dichiarazioni

Sul confronto tra la vittoria del Milan per 1-0 e quella per 4-3 della Juve sull’Inter, Allegri non ha dubbi: “Preferisco la vittoria del Milan. Non è una questione di numeri”. E sul sostegno della Curva: “Speriamo di averla al più presto possibile. È un aiuto per tutta la squadra”.