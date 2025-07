Conferenza stampa Allegri: «Leao molto bene da centravanti, atteggiamento positivo. La cosa più bella è stata questa». Le ultimissime sui rossoneri

Al termine della convincente vittoria per 4-2 contro il Liverpool ad Hong Kong, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha espresso la sua soddisfazione in conferenza stampa, elogiando la prestazione della squadra e la crescita dei singoli.

“La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo,” ha dichiarato Allegri. Il mister ha sottolineato come il gruppo abbia “alzato di molto il livello di sofferenza”, un aspetto cruciale per la solidità difensiva. “Questo fa sì che quando abbiamo la palla cerchiamo di giocare, quando non ce l’abbiamo tutti insieme si difende da squadra molto bene.”

Un focus particolare è stato riservato a Rafael Leao, schierato in un ruolo inedito da centravanti. “Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre-season,” ha commentato Allegri. Pur non essendo il suo ruolo naturale, il portoghese ha dimostrato grande adattabilità: “È un giocatore forte, ha qualità straordinarie, credo che stia crescendo, è nell’età matura per poter fare una stagione importante.”

Allegri ha anche speso parole di apprezzamento per l’esperienza vissuta ad Hong Kong: “È stata una serata meravigliosa, ci sono stati 50mila tifosi allo stadio. È stata una bella partita, lo stadio è una struttura meravigliosa e siamo contenti di aver giocato qui.” Un successo non solo sul campo, ma anche a livello di immagine e di calore ricevuto dai sostenitori. La tournée si chiude con indicazioni positive e la sensazione di un Milan in crescita costante.