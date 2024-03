Condò SVELA la ricetta del successo del Milan: «La società è stata brava in quel momento»

Paolo Condò ha parlato a Sky dopo la partita tra Fiorentina e Milan di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

Paolo Condò a Sky dopo Fiorentina Milan.

PAROLE – «La squadra ha avuto una rivoluzione in estate: era naturale un girone d’andata di assestamento e un girone di ritorno in cui si ripartiva a tutto vapore. Il tempo è stato galantuomo, bravo Pioli e brava la società a non farsi prendere la testa quando le cose non andavano bene».