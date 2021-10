Condò: «Dopo tre giornate il Milan ha un piede fuori dalla Champions»

Paolo Condò ha parlato degli errori arbitrali che ha subito il Milan tra Atletico Madrid e Porto. Le sue parole anche sul girone

Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la classifica del girone di Champions League del Milan, soffermandosi sugli errori arbitrali dei match con Atletico Madrid e Porto.

CHAMPIONS – «Ora il Milan deve rimontare, l’unico precedente è quello dell’Atalanta di qualche anno fa, che aveva perso le prime tre, però fu una rimonta rocambolesca. Chiaro che il Milan con 0 punti in tre giornate ha un piede fuori dal girone. Immaginate che il Milan vinca col Porto a San Siro e il Liverpool vinca con l’Atletico, i punti sarebbero 4, 4 e 3 e ci sarebbe poi lo scontro decisivo con l’Atletico. L’obiettivo per il Milan per me rimane l’Italia e non l’Europa. L’episodio del rigore con l’Atletico fu un furto colossale, questo episodio qui del gol del Porto è una valutazione che ci può stare».