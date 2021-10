Condò rivela: «Pioli non lo dice, ma sta pensando allo Scudetto»

Paolo Condò ha parlato degli obiettivi del Milan di Pioli prima dell’inizio della gara tra i rossoneri ed il Verona. Le sue parole

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima della partita tra Milan e Verona, Paolo Condò ha parlato degli obiettivi di Stefano Pioli e della rosa che ha a disposizione. Le sue parole.

SCUDETTO – «Pioli non ha pianto dopo i cinque gol a subiti a Bergamo, nel momento più basso della sua avventura al Milan, e non painge ora con questi infortuni. Lui sta pensando allo Scudetto, non lo dice ma pensa di avere una rosa in grado di raggiungere questo risultato: se inizia a dire che manca qualcosa è una diminuzinone dei giocatori che ha in rosa. Oggi mancano: il portiere che non ha fattto rimpiangere Donnarumma, il miglior giocatore degli ultimi anni Theo Hernandez e quello più cresciuto Brahim Diaz, eppure Pioli non si è lamentato».