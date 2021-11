Condò sicuro: «Donnarumma si è pentito di essere andato al PSG»

Paolo Condò è tornato sul trasferimento di Donnarumma dal Milan al PSG. Le parole del giornalista a Sky Sport

Intervenuto dagli studi di Sky Sport per commentare la cerimonia di premiazione del Pallone D’Oro, Paolo Condò è tornato sul trasferimento di Donnarumma al PSG. Le sue parole.

DONNARUMMA – «Secondo me Donnarumma si è pentito di essere andato al PSG, ora non sta giocando e si è visto che ha fatto anche degli errori: non giocare costa un’usura ai portieri. Allo stesso modo Navas avrebbe voluto andarsene, il PSG si è tirato in casa un dualismo che non sta facendo bene a nessuno. Per Donnarumma è stato un errore, anche perché non penso che avrebbe guadagnato meno da un’altra parte, Milan compreso».