Condò cita i due fuoriclasse: «Ieri Leao è stato alla loro altezza». Il paragone regge

Condò cita i due fuoriclasse: «Ieri Leao è stato alla loro altezza». La sua analisi della prestazione del portoghese

Intervenuto sulle colonne de La Repubblica, Paolo Condò ha commentato così la prestazione di Leao in Milan–Atalanta, gara in cui ha trovato anche un gran gol nei primi minuti di partita.

CONDÒ – «Leao, prestazione degna degli Mbappé e dei Vinicius. La fine del lungo digiuno ispira al portoghese una prestazione di livello assoluto, degna degli Mbappé e dei Vinicius per intenderci, di quelle che ti fan dire ‘se giocasse sempre così’. Ma non è sufficiente per avere ragione dell’Atalanta, che costruisce su un rigorino – quelli che Mourinho definisce “moderni” – una partita difensiva per lei insolita, ma ben fatta»