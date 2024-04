Condò punge il Milan: «Se non ti fidi di Camarda allora vendilo subito! E al ragazzo suggerisco questo»

Condò punzecchia il Milan: «Se non ti fidi di Camarda allora vendilo subito! E al ragazzo suggerisco questo». Le parole del giornalista

Paolo Condò lancia un messaggio chiaro al Milan e a Camarda analizzando la situazione legata al possibile primo contratto da professionista in rossonero. Le dichiarazioni a SkySport.

PAROLE – «Suggerisco al ragazzo di assicurarsi che il Milan abbia un progetto serio, e onestamente ho pochi dubbi, basato sul suo futuro e sulla sua possibile presenza in prima squadra l’anno prossimo, magari condita anche dall’esperienza nella possibile Under-23, che è utile. Il mio messaggio al Milan, che resta assolutamente una provocazione, ma in un certo senso anche all’entourage del ragazzo: se non vi fidate del ragazzo, se pensate che non valga tuttu questi soldi nonostante la giovane età, allora è semplice.. vendetelo subito!

Cercate di guadagnarci il più possibile. Però, c’è anche un rovescio della medaglia, se invece credete in Camarda e lo volete al centro dei progetti futuri allora trovate al più presto un accordo, fatelo firmare con il Milan e fatelo crescere ancora qui, che è il suo ambiente, la sua squadra del cuore. Ci sarà tempo per poter giocare nel Real Madrid, Nel city o nel Dortmund, che lavora molto bene con i giovani...».