Condò elogia il Milan: «Nel girone di ritorno viaggia come l’Inter. Chukwueze? Partita di grande livello». Le parole del giornalista

Il giornalista Paolo Condò ha analizzato a SkySport la prestazione del Milan dopo il Lecce e in generale il momento dei rossoneri.

PAROLE – «Il Milan era stato stravolto in estate, aveva venduto Tonali e cambiato tantissimo, aggiungendo giocatori di qualità che hanno fatto bene sin da subito come Pulisic, e altri che invece ci hanno messo più tempo come Chukwueze, che contro Lecce ha giocato la sua seconda o terza partita di grande livello, se non sbaglio è stato il più pagato dei nuovi arrivati in estate. Non è ancora tutto chiaro il motivo legato a tutti gli infortuni che hanno avuto i rossoneri, però detto questo nel girone di ritorno il Milan viaggia come l’Inter. Contro il Lecce, Pioli ha messo in campo una squadra estrema, molto offensiva con giocatori di qualità in avanti, è un lusso che questa squadra può permettersi».