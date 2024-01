Condò: «Il Milan potrebbe andare a meno 5 dalla Juve. Adli lo vedo regista ma ha questo limite»

Paolo Condò ha parlato a SkySport nel pre-partita della sfida tra Milan e Bologna: tutte le dichiarazioni del giornalista

Condò ha parlato a SkySport per analizzare Milan Bologna.

PAROLE – «Il Milan ha trovato il suo ritmo anche se magari non era ancora allo stesso livello delle altre due perchè non perdevano. Se il Milan dovesse vincere andrebbe a meno 5 dalla Juventus e quindi sicuramente è una grande opportunità. È più compatto perchè ha superato un momento difficile. Adli? Io lo vedo come regista ma ha dei limiti di ritmo».