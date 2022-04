Condò: «L’Inter ha sbagliato un rigore. Tutto nelle mani del Milan»

Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato così la clamorosa sconfitta dell’Inter contro il Bologna e la corsa Scudetto: le sue parole

«Per l’Inter pareggiare o perdere era la stessa cosa. Radu alla prima partita stagionale, umanamente mi dispiace, ha commesso un errore terribile che è costato la partita. Adesso è il Milan padrone del suo destino. Le 4 gare che mancano sono come rigori sbagliati. Ora l’Inter ha sbagliato il suo e se i rossoneri non sbagliano nulla hanno vinto. E il Milan è anche in avanti con gli scontri diretti. L’errore di Radu quindi potrebbe pesare moltissimo. Ma ha giocato molto poco. Il Bologna ha pareggiato con Juve e Milan e ha vinto con l’Inter. Deve essere capace di cacciare fuori certe caratteristiche anche quando non ci sono situazioni drammatiche come quella vissuta dal suo allenatore. Probabilmente il risultato del pari sarebbe stato più giusto ma la squadra rossoblù ha avuto la tigna di cercarlo il rigore. Questo risultato consente ai rossoneri anche di pareggiarne una, con tre vittorie e un pari i rossoneri sono campioni d’Italia».