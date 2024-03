Condò analizza: «Leao è uno dei pupilli di Ibrahimovic. Il portoghese è migliorato anche grazie a questo». Le dichiarazioni del giornalista

Paolo Condò ha analizzato il rapporto tra il neo dirigente rossonero Ibrahimovic e l’attaccante Leao a SkySport.

PAROLE – «Anche da giocatore, Ibra ha sempre avuto diversi compagni con cui si trovava bene, fa parte del gioco e della competizione in questo sport. Sicuramente Rafa Leao è uno dei pupilli dello svedese, l’ha preso sotto la sua ala protettiva e secondo me il portoghese è migliorato molto anche per l’aiuto che ha avuto da Ibra in questi ultimi anni».