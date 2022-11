Condò: «La pausa arrivare al momento opportuno per il Milan». Le parole del giornalista

Paolo Condò ha commentato così la prima parte di stagione del Milan sulle pagine di Repubblica. Le parole del giornalista:

«Il Milan ha evitato all’ultimo respiro che lo svantaggio salisse in doppia cifra, dopo una gara che la Fiorentina avrebbe ampiamente meritato di pareggiare. La modestia del mercato, che fin qui non ha aggiunto nulla, ha costretto Pioli a ‘scambiare’ la qualificazione in Champions con un moderato (due punti) arretramento in campionato: la pausa arriva al momento opportuno per un tagliando perché la squadra che due mesi fa aveva fatto match pari col Napoli, soccombendo in modo abbastanza casuale, è scesa di almeno un livello».