Condò: «Capisco Maldini e Boban, Gazidis non può scegliere l’allenatore»

Paolo Condò ha commentato la situazione spinosa in casa Milan dopo le parole di Boban, appoggiando quest’ultimo contro Gazidis

Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, si è schierato a favore di Maldini e Boban per quanto riguarda il conflitto intestino che sta infuocando gli uffici di via Aldo Rosso in questi giorni. Ecco il suo commento:

«Non ci vogliamo schierare ma inevitabilmente quanto accaduto porta a schierarti con Boban e Maldini. Sono Boban e Maldini ad aver chiesto a Gazidis il motivo per cui è stata fatta questa cosa, perché evidentemente l’ha fatta. Non può essere lui a scegliere l’allenatore, Rangnick ha fatto delle cose splendide in Germania ma capisco perfettamente Maldini, il Milan si sta risollevando e gli acquisti che sembravano scarsi ora stanno crescendo».