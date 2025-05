Conceicao Milan, il portoghese resta in Serie A? Clamorosa indiscrezione, può firmare con loro

Conceicao Milan, il tecnico del Milan può rimanere in Serie A: contatti in corso con la Lazio per l’eventuale post Baroni. I dettagli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Sergio Conceiçao è uno dei nomi in lista per diventare il prossimo allenatore della Lazio. Il presidente del club, Claudio Lotito, sarà personalmente coinvolto nella scelta del nuovo tecnico e sembra che Conceiçao, attuale tecnico del Milan, sia una delle opzioni più concrete.

Conceiçao è un allenatore con esperienza e ha già guidato diverse squadre in passato, tra cui il Porto. La Lazio potrebbe vedere in lui un profilo adatto a guidare la squadra al successo e a raggiungere gli obiettivi della prossima stagione. La scelta di Lotito sarà fondamentale per determinare il futuro della squadra e Conceiçao potrebbe essere un’opzione interessante per il club biancoceleste.