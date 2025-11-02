Conceicao, clamorosa rimonta dell’ex Milan col suo Al Ittihad: è successo ieri contro L’Al Khaleej. Il resoconto

Conceicao, il tecnico ex Milan si è reso protagonista di una clamorosa rimonta con il suo Al Ittihad nella gara contro l’Al Khaleej

L’Al-Ittihad, guidato dall’ex rossonero Sérgio Conceição, è stato protagonista di una rimonta incredibile nell’ultima gara di Saudi Pro League.

La squadra era in forte difficoltà contro l’Al Khaleej, che era in vantaggio non solo nel risultato ma anche nel numero di uomini in campo. Al minuto 47′, l’Al-Ittihad si trovava sotto di ben quattro gol.

Dal 51′ in poi è iniziata la rimonta furiosa: una doppietta di Diaby ha riaperto la partita. Il pareggio è arrivato in extremis e in modo drammatico, con due gol segnati nel recupero: Mitaj ha siglato il 3-4 al 96′ e Al Ghamdi ha completato la rimonta insperata al 98′, fissando il risultato finale sul 4-4.