Comuzzo Milan, è lui il primo nome per il post Thiaw! Pronta la prima offerta alla Fiorentina

Comuzzo Milan, il difensore della Fiorentina è il primo nome indicato da Allegri per la sostituzione del partente Thiaw: pronta la prima offerta

Il Milan si prepara a un’estate di mercato incandescente, con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Le prime indiscrezioni, riportate da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, rivelano un interesse concreto per un giovane talento italiano, Pietro Comuzzodella Fiorentina. Un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe segnare il primo colpo del Milan sotto la direzione sportiva di Igli Tare.

Comuzzo: Il Nome Caldo per la Difesa Rossonera

Il calciomercato Milan è alla ricerca di un difensore centrale per il post-Thiaw e il nome di Pietro Comuzzo sembra essere in cima alla lista. Nonostante il giovane difensore abbia da poco rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, il Diavolo crede fortemente nelle sue qualità e lo considera il profilo giusto per il futuro della difesa rossonera. La notizia più rilevante, secondo Moretto, è che Comuzzosarebbe il nome che piace di più a Massimiliano Allegri, indicando una chiara sintonia tra le preferenze del tecnico e le strategie di mercato del club.

L’interesse del Milan per Comuzzo non è nuovo. Già a gennaio, il Napoli aveva provato a portarlo via dalla Fiorentina con un’offerta di poco superiore ai 20 milioni di euro. La Fiorentina aveva resistito, ma ora il Milan è pronto a fare sul serio. Si parla di un’offerta che potrebbe raggiungere i 25 milioni di euro più bonus, una cifra significativa che dimostra la determinazione del Milan ad assicurarsi il giovane talento. L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivodel Milan potrebbe facilitare questa operazione, data la sua reputazione di abile negoziatore e la sua capacità di individuare giovani promettenti.

Un Investimento per il Futuro con la Benedizione di Allegri

L’eventuale arrivo di Comuzzo rappresenterebbe un investimentoimportante per il futuro del Milan. Il difensore è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e la sua acquisizione consoliderebbe la linea verde intrapresa dal club negli ultimi anni. La benedizione di Allegri è un segnale forte: il tecnico, noto per la sua attenzione alla fase difensiva, vede in Comuzzo le qualità necessarie per integrarsi nel suo sistema di gioco e per crescere ulteriormente.

L’operazione Comuzzo sarà sicuramente una delle più seguite delle prossime settimane. La Fiorentina non ha intenzione di cederlo facilmente, ma la volontà del giocatore e l’insistenza del Milan, supportata da un’offerta economica allettante, potrebbero fare la differenza. L’asse Tare-Allegri sembra già al lavoro per costruire un Milan competitivo, e l’assalto a Pietro Comuzzo ne è la prima, concreta dimostrazione.