Comuzzo Milan, piovono conferme importantissime: è il primo nome sulla lista di Allegri, inizia la settimana decisiva

Comuzzo Milan, arrivano importanti conferme: il difensore italiano della Fiorentina è il primo nome di Allegri per il post Thiaw

Il calciomercato estivo del Milan si accende, e le ultime indiscrezioni dal fronte difensivo gettano luce sulle prossime mosse dei rossoneri. Dopo la sorprendente e imminente partenza di Malick Thiaw, destinato al Newcastle, il Milan è costretto a tornare sul mercato per rinforzare la retroguardia. A rivelare dettagli cruciali è Matteo Moretto, una fonte sempre attenta alle dinamiche del calciomercato, intervenuto in un video sul prestigioso canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue parole delineano una chiara strategia per il Diavolo, con un nome che spicca su tutti: Pietro Comuzzo della Fiorentina.

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera e la nomina di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo stanno ridisegnando le strategie di mercato del Milan. Allegri, notoriamente un tecnico che predilige la solidità difensiva e la conoscenza del calcio italiano, avrebbe espresso la chiara volontà di integrare un difensore centrale di nazionalità italiana. Questa preferenza, sottolineata da Moretto, non è certo una sorpresa per chi conosce il modus operandi del tecnico livornese, da sempre attento a costruire squadre con una forte identità nazionale e una profonda comprensione del campionato.

Ed è proprio in questo contesto che emerge prepotentemente il nome di Pietro Comuzzo. Secondo quanto riportato da Moretto, il giovane difensore della Fiorentina non è un’ipotesi dell’ultim’ora, bensì un obiettivo che il Milan aveva già sondato e tenuto d’occhio ancor prima che si concretizzasse l’operazione che porterà Thiaw in Premier League. Questo dettaglio è di fondamentale importanza, poiché indica una pianificazione strategica da parte della dirigenza rossonera, non una semplice reazione ad un evento inatteso. Il contatto preesistente suggerisce una valutazione positiva delle qualità di Comuzzo da parte dello scouting milanista e dello staff tecnico.

Matteo Moretto si aspetta che la situazione possa accelerare notevolmente già nel corso di questa settimana, aprendo a scenari decisivi. Nonostante la proposta di diversi altri difensori centrali al Milan dopo la definizione della cessione di Thiaw, la linea della società è chiara: prendere una decisione ponderata, senza fretta, ma con l’obiettivo di arrivare al dunque entro la prossima settimana. La calma strategica del Milan è un segnale di solidità e di fiducia nelle proprie scelte, a dimostrazione che Tare e Allegri vogliono operare con la massima ponderazione per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.

Il concetto che Pietro Comuzzo sia il primo nome sulla lista del Milan viene ribadito con forza da Moretto, evidenziando una preferenza netta e una priorità nel processo decisionale. Le caratteristiche del giovane difensore italiano, presumibilmente la sua potenzialità, la sua conoscenza del campionato italiano e la sua età anagrafica, si allineano perfettamente con la volontà di Allegri di ringiovanire e italianizzare la rosa, e con la visione di Tare di investire su talenti promettenti con prospettive future.

In definitiva, il mercato del Milan in difesa sembra avere una direzione ben precisa. Con la partenza di Thiaw imminente, l’urgenza di un nuovo innesto è palpabile, ma la scelta non sarà dettata dalla fretta. Pietro Comuzzo rappresenta il bersaglio primario per il Milan di Allegri e Tare, un profilo che unisce la gioventù alla conoscenza del calcio italiano, caratteristiche ritenute essenziali per il progetto rossonero. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se il Diavolo riuscirà a concretizzare l’interesse per il talentuoso difensore della Fiorentina, dando il via ad un nuovo capitolo nella difesa milanista. Tutti gli occhi sono puntati su Via Aldo Rossi e su Firenze, in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare le sorti della retroguardia rossonera.