Compleanno Ibrahimovic, regalo speciale da parte del Milan: ecco quale

Ibrahimovic ha ricevuto un regalo speciale da parte del Milan per il suo compleanno: una bottiglia di vino rosso imbottigliata nel 1981

Zlatan Ibrahimovic compie oggi 40 anni e tutto il Milan ha voluto celebrare il proprio campione svedese. Oltre ad una bellissima torta celebrativa, la società rossonera ha regalato al suo campione una bottiglia di vino rosso imbottigliata nel 1981, come riportato dall’ANSA.

DEDICA SPECIALE – Bellissima la dedica dei rossoneri: «Caro Zlatan, una volta ci hai detto di essere come il vino rosso. Per festeggiarti nel giorno del tuo compleanno ti regaliamo questa bottiglia. È stata imbottigliata quando sei nato. È come te, più passano gli anni e più migliora».