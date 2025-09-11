Compleanno Modric, il croato a Milanello sprona i compagni: «Regalo? Voglio solo vincere trofei!» La carica del centrocampista

Compleanno Modric, il centrocampista croato, festeggiato oggi a Milanello per i 40 anni, ha chiesto trofei ai suoi compagni di squadra

Un pomeriggio a Milanello non è solo fatto di duro lavoro. A testimoniarlo è la festa che si è svolta al centro sportivo per celebrare il quarantesimo compleanno di Luka Modric. La squadra si è riunita sul campo rialzato per onorare il suo compagno, creando un momento di leggerezza e sorrisi dopo l’impegno in allenamento.

Modric, visibilmente sorpreso e felice, ha spento le candeline su una torta preparata appositamente per lui. L’atmosfera era di pura gioia e affetto, un segnale forte della coesione che caratterizza questo gruppo. La presenza del nuovo direttore sportivo, Tare, e del neoallenatore, Massimiliano Allegri, ha reso la celebrazione ancora più speciale, sottolineando la vicinanza della dirigenza e dello staff tecnico alla squadra.

Dopo aver ringraziato tutti per gli auguri, il fuoriclasse croato ha rivolto una richiesta che ha toccato il cuore di tutti i presenti. Le sue parole, riportate fedelmente dalla fonte, rivelano il suo impegno e la sua ambizione per la stagione in corso: “Grazie per gli auguri, è bello essere qui e festeggiare il mio compleanno con voi. Voglio solo un regalo quest’anno: vincere dei trofei con la squadra. Tutto qua”.

Questa dichiarazione non è solo una frase di circostanza, ma un vero e proprio manifesto di intenti. In un’epoca in cui si parla molto di contratti e cifre, Modric dimostra che per lui la vera ricompensa è il successo sportivo. La sua dedizione è un esempio per i compagni più giovani, un monito a non mollare mai e a puntare sempre al massimo. Il suo arrivo al Milan, voluto fortemente dal DS Tare e da Allegri, ha portato non solo un’incredibile qualità tecnica ma anche una mentalità vincente, forgiata da anni di successi ai massimi livelli.

Con Allegri in panchina, che conosce bene l’ambiente e sa come gestire i talenti, e la visione strategica di Tare, il Milan sembra avere tutte le carte in regola per puntare a traguardi importanti. L’obiettivo dichiarato da Modric, un uomo che ha vinto tutto a livello di club, è un chiaro segnale di quanto la squadra voglia tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La festa di compleanno, oltre a essere un momento di svago, si è trasformata in un’ulteriore conferma dell’unione e dell’ambizione che animano lo spogliatoio. I tifosi possono sognare in grande, forti delle parole di un campione che ha ancora fame di vittoria.